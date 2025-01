Torna 'Colori sonori', primo concerto il 24 gennaio

Organizzata dall'Associazione bandistica città di Aosta, è giunta alla quarta edizione la rassegna concertistica "Colori Sonori". In programma cinque concerti tra gennaio e maggio che si terranno nel salone ducale del municipio di Aosta (inizio ore 20.30). Il primo appuntamento è in calendario venerdì 24 gennaio con il decimino di fiati composto da Greta Spada Rossi e Alessandra Chiabotto al flauto, Davide Schiavon e Agnese Gamba all'oboe, Davide Papalia e Andrea Attilio Golia Libertini al clarinetto, Florin Bodnarescul e Livio Ramasso al corno, Daniele Papalia e Letizia Olagaray García al fagotto. Il programma spazia da brani di fine 1800 fino ai giorni nostri.

"Verrà eseguita - si legge in una nota - la Petite Symphonie, composta nel 1885 da C. Gounod, una piacevole composizione divisa in quattro movimenti Adagio et Allegretto, Andante cantabile, Scherzo e Finale che descrive lo stile melodico dell'artista parigino dell'epoca. E poi: il primo tempo della Sinfonietta, composta da J. Raff nel 1873, che presenta temi vivaci, maestosi ma contrastanti, che vengono sviluppati in contrappunto; la prima Suite, composta da G. Holst nel 1909, brano originale per banda diviso in tre movimenti; le Greek Folk Dances, raccolta di tre danze folkloristiche greche scritte da F. Cesarini nel 2021".



