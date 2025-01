Il 10 marzo fa tappa ad Aosta il Banff film festival

Giunto alla 13/a edizione, torna nelle sale italiane il 'Banff mountain film festival world tour Italia'. Il 10 marzo la rassegna farà tappa al Théatre de la Ville di Aosta con inizio alle 20.

"L'evento rappresenta un appuntamento annuale per gli appassionati di sport d'azione, viaggi e storie di avventura - si legge nella presentazione - offrendo occasioni uniche per condividere esperienze, idee e visioni legate alla montagna e all'ambiente outdoor". Il programma dell'edizione 2025 comprende una selezione di 7 corto e mediometraggi, per circa 2 ore di proiezione, selezionati tra i finalisti all'omonimo Banff centre mountain film festival. "I film - si legge ancora - esplorano vari temi legati alla montagna, all'avventura e alla natura.

Dalle cascate in kayak alle isole Svalbard alle acrobazie in volo sul Monte Bianco, passando per le 'polverose' discese freeride in Giappone e in Canada, fino alle storiche Dolomiti in Mtb".

"Il tour italiano rappresenta una celebrazione collettiva dell'amore per la montagna e dello spirito di avventura - commenta Alessandra Raggio - che cura il tour italiano - un'occasione per vivere insieme storie che accendono l'immaginazione e rafforzano il legame con la natura e le culture che la abitano. Questi racconti invitano lo spettatore a immergersi nella magnificenza degli ambienti naturali, esplorando al contempo le sfide, i trionfi e le profonde sfumature dell'esperienza umana".

Il Banff centre mountain film festival si svolge ogni anno a novembre nella città canadese di Banff ed è il concorso cinematografico internazionale più prestigioso dedicato alla montagna e all'avventura.



