Aosta, coperta la nuova buca in via Monte Vodice

Per alcune ore è tornata l'emergenza in via Monte Vodice, ad Aosta, dove nel pomeriggio si è aperta una nuova buca all'incrocio con via Monte Pasubio. Il cedimento è avvenuto proprio sulla riparazione della voragine che la sera dell'8 gennaio scorso aveva portato all'interruzione della circolazione nell'area nei pressi del nuovo polo universitario. Il problema all'indomani della riapertura della strada, avvenuta dopo l'intervento di sostituzione di un tratto dell'acquedotto e la riparazione alla rete fognaria.

Buca in via Monte Vodice ad Aosta, 17 gennaio 2025



“E' arrivata l’impresa per ripristinare la zona che ha ceduto nuovamente. E' stata installata una piastra per consentire di riaprire completamente la sede stradale, che torna percorribile da tutti i veicoli”. Così l’assessore ai Lavori pubblici di Aosta, Corrado Cometto. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici comunali e la polizia locale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA