Bloccati tra Italia e Francia, soccorsi dieci snowboarder

Dieci snowboarder sono stati soccorsi ieri sera in elicottero dalle autorità francesi dopo aver tentato di risalire la strada del Piccolo San Bernardo per rientrare a La Rosière (Francia).

Il gruppo - riferiscono i media d'oltralpe - si trovava nel territorio di La Thuile, in Valle d'Aosta, e aveva perso l'ultima risalita con gli impianti a fune del comprensorio sciistico italo-francese Espace San Bernardo per tornare a La Rosière. Di qui la decisione di percorrere l'itinerario lungo la strada del colle, chiusa per neve nei mesi invernali.

Presto la fatica si è fatta sentire e così è partita la chiamata ai soccorsi di Modane (Francia). L'elicottero della gendarmeria, con a bordo i soccorritori della Compagnie républicaine de sécurité des Alpes, ha quindi effettuato due voli per portare in salvo gli snowboarder all'eliporto del Pghm a Bourg-Saint-Maurice (Francia).



