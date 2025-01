Turismo, attivato servizio assistenza su tassa di soggiorno

Per garantire un adeguato supporto ai locatori in questa fase di transizione relativamente alla tassa di soggiorno è stato attivato un servizio di assistenza dedicato, disponibile al numero verde 800.61.00.61, operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18, e il sabato dalle 8 alle 12. Lo ha comunicato l'assessorato regionale al turismo.

"Tenuto conto delle diverse modalità di riscossione adottate a livello locale, - spiega l'Assessore Giulio Grosjacques - invito i proprietari a rivolgersi alla propria Unité des Communes di riferimento per ricevere le indicazioni precise sulle modalità di versamento dell'imposta. Come Assessorato, continueremo a lavorare, nei limiti delle nostre competenze, per facilitare il dialogo tra gli enti e supportare gli operatori del settore".

""Relativamente a una presunta mancanza nel supportare i locatori - ha concluso - voglio ricordare, innanzi tutto, che l'assessorato ha dovuto dare priorità alle attività funzionali a rendere interoperabili la banca dati regionale e quella nazionale, per rispettare le scadenze stringenti imposte dal Ministero del Turismo. Questo lavoro è stato fondamentale in vista dell'entrata in vigore dell'obbligo, per tutte le strutture ricettive e per gli alloggi ad uso turistico, di conseguire il Codice identificativo nazionale entro il primo gennaio 2025, in modo da evitare l'applicazione di sanzioni".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA