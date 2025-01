Marché Vert Noël, ' vincente la scelta di piazza Chanoux'

"L'opinione unanime degli operatori commerciali è che la scelta di allestire il Marché Vert Noël in piazza Chanoux sia stata vincente e vada assolutamente mantenuta, in virtù di una posizione ideale per il passaggio dei visitatori. Gli espositori hanno evidenziato come la centralità del sito abbia permesso un afflusso continuo di residenti e turisti, senza giornate 'vuote', consentendo un maggiore volume di affari". E' quanto si legge in una nota dell'amministrazione comunale al termine di un incontro con gli operatori economici protagonisti dell'edizione 2024/25 del mercatino di Natale, terminato lo scorso 6 gennaio.

"Gli espositori hanno lodato l'allestimento coreografico e la cura della sezione illuminotecnica - prosegue la nota - che hanno reso il 'salotto buono' cittadino un luogo magico e apprezzato da tutti i visitatori che non hanno mancato di esprimere il proprio apprezzamento". Dal confronto, inoltre, sono emersi alcuni elementi migliorabili: "la selezione e il volume delle musiche di sottofondo; alcuni punti del mercatino meno illuminati; la concentrazione dei venditori/somministratori di prodotti in un'unica zona e la mancanza di un punto informativo".

«La riunione - dichiara l'assessora comunale Alina Sapinet - ha messo in luce il gradimento degli operatori commerciali per la nuova sede di piazza Chanoux e la loro soddisfazione per aver accolto, da parte nostra, pressoché tutte le indicazioni che erano emerse lo scorso anno, scelta della location in primis, pubblicazione anticipata dei bandi, miglioramento della segnaletica, cura di allestimenti e luminarie, aumento del numero degli chalet e chiusura anticipata alle ore 20 anche nei giorni festivi e prefestivi. A questo proposito, però, abbiamo proposto, nel caso la sede del Marché Vert Noël venisse confermata in piazza Chanoux, una maggiore flessibilità oraria soprattutto nei giorni di festa, in quanto l'ubicazione "centralissima" ha fatto sì che il mercatino fosse particolarmente popolato, più che in passato, nel periodo delle festività natalizie e di fine/inizio d'anno".



