Bertschy, 'grande lavoro e compartecipazione dietro Sant'Orso'

"La Foire parla da sola, non c'è bisogno di raccontarla. Dietro c'è un grande lavoro e una grande compartecipazione, più attori che portano il proprio contributo". Lo ha detto l'assessore regionale Luigi Bertschy durante la presentazione della 1025/a edizione della Fiera di Sant'Orso.

"Abbiamo introdotto nuove tecnologie - ha detto - per far crescere la manifestazione, a partire dal servizio di geolocalizzazione di artigiani e punti di interesse. Ci aspettiamo un grande afflusso: la Foire resiste a tutto, dalla chiusura temporanea della linea ferroviaria al traffico congestionato sull'autostrada tra Ivrea e Santhià".

Per Roberto Sapia, presidente della Chambre valdotaine, "la fiera di Sant'Orso è un profondo momento culturale e di tradizione, che sta diventando un brand, un marchio da esportare tutto l'anno anche attraverso le 5.000 borse in tela stampate con il logo che sono a disposizione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA