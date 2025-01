L'Italia Challenge al via, intanto il Polo è in crescita

In attesa che cominci la fase agonistica, con gli incontri tra le quattro squadre, l'Italia Polo Challenge di Courmayeur vive momenti di grande attesa all'ombra della maestosità del Monte Bianco. E' sempre più tempo di sfide anche fuori dal campo, in primis quella del sogno olimpico, e conforta la constatazione che il Polo sua uno sport che sta crescendo rapidamente nel mondo e anche in Italia, paese che a giugno ospiterà i Mondiali femminili nel centro sportivo di Punta Ala, riportato all'antico splendore da Gaia Bulgari.

Intanto l'Italia del Polo, che ha vinto tre titoli europei con la nazionale maschile (solo l'Inghilterra ha fatto meglio con sei) e due con quella femminile, è tra le 'Fab Five' d'Europa per peso tecnico e numero di praticanti. Un risultato figlio del lavoro della Federazione Italiana Sport Equestri, affiancata da realtà come appunto il circuito di Italia Polo Challenge di 'The Chukker Company' di Adriano Motta e Patricio Rattagan.

In questi giorni a giocare con la maglia bianca del team Courmayeur ci saranno due 'stelle' della nazionale italiana. Uno è Therence Cusmano, che ha fatto la storia del polo azzurro, campione d'Europa 2021 così come Francisco MacLoughlin. "Sono molto carico - dice Cusmano -, Courmayeur è magnifica e il colpo d'occhio è pazzesco ovunque. Giocare qui è bellissimo, e già con la sfilata a cavallo per le vie di questa località aostana che è una gemma ci siamo resi conto di aver acceso passione e curiosità". "Il Polo è una passione incredibile e ci piace l'idea di trasmetterla - dice invece MacLoughlin -. Sono sicuro che in questi quattro giorni chi verrà a vederci si divertirà e si appassionerà al nostro sport e magari qualche giovane inizierà a giocare a Polo". I numeri aggiornati a metà del 2024 confortano questo auspicio, in virtù di un numero di tesserati 'senior' Fise che negli ultimi anni è quasi triplicato: dai circa 100 praticanti si è passati a sfiorare le 300 unità, e il trend è ancora in crescita. A questi vanno aggiunti i 250 praticanti della 'cantera' del polo italiano: ragazze e ragazzi che in sella ai pony rappresentano il futuro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA