E' valdostano il miglior bartender italiano all'estero

Il valdostano Gabriele Armani, ex allievo dell'École Hôtelière di Châtillon, è stato premiato come "miglior bartender italiano all'estero" al concorso 'Barawards 2024'. "Il giovane talento - si legge in una nota - ha saputo conquistare i giudici grazie alla sua creatività, precisione e capacità di trasformare ogni cocktail in un'opera d'arte".

Gabriele Armani lavora al celebre 'Paradiso' di Barcellona, dove ha potuto affinare le sue competenze e entrare in contatto con una scena internazionale di altissimo livello.

"La vittoria di Gabriele Armani - ha commentato la presidente dell'École Hôtelière Jeannette Bondaz - è la dimostrazione concreta di quanto la nostra scuola sappia preparare talenti riconosciuti nel mondo. Con un lavoro votato a coltivare eccellenza e passione, non si offre solo una formazione strutturata e completa ma si stimola nei ragazzi quell'ambizione che li ispira a puntare sempre più in alto".



