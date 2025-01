Giro d'Italia 2025, ufficializzate le due tappe 'valdostane'

Sono state ufficializzate le due tappe 'valdostane' del prossimo Giro d'Italia di ciclismo.

Venerdì 30 maggio è in programma la 19/a tappa, Biella-Champoluc; sabato 31 maggio partenza da Verrès e arrivo in Piemonte, a Sestriere, con i primi 15 chilometri in territorio valdostano, per la 20/a tappa. "La tappa valdostana con arrivo a Champoluc - è spiegato in una nota - misura 166 chilometri e propone poco meno di 5.000 metri di dislivello positivo. In rapida successione i ciclisti scaleranno il Col Tzecore, il Col San Pantaléon, il Col de Joux prima del tratto finale che prevede l'ascesa ad Antagnod, la discesa su Champoluc e l'arrivo in centro al paese". "È una tappa molto impegnativa - sottolinea l'assessore Giulio Grosjacques - che propone un tracciato che esalta la morfologia del territorio: salite ripide e lunghe in rapida successione con un finale inedito che prevede la salita di Antagnod, significativa anche a livello paesaggistico, e la picchiata su Champoluc dove il Giro arriverà per la prima volta nella storia. Proprio per la durezza della tappa, posizionata nella terza settimana e a due giorni della conclusione, potrebbe essere la frazione decisiva per decretare il vincitore del Giro d'Italia. Per la Valle d'Aosta si tratta di un progetto di continuità, iniziato lo scorso anno con la Grande partenza del Giro Next Gen, evento riservato ai migliori ciclisti Under 23 al mondo e che ci auguriamo possa proseguire in futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA