Turcato, "importante l'aumento previsto degli investimenti"

"Il quadro che emerge da quest'analisi è certamente positivo ma dobbiamo tenere conto dello scenario dentro cui le nostre aziende si trovano ad operare, la frenata dell'export lo dimostra. Ecco perché è doppiamente importante sottolineare l'aumento previsto degli investimenti: è la testimonianza evidente di come gli imprenditori valdostani abbiano saputo realizzare piani di sviluppo forti e concreti, i cui frutti si vedono anche in contesti articolati come l'attuale". Così il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, Filippo Turcato, commentando l'indagine previsionale per il primo trimestre 2025 condotta dall'associazione degli industriali.

"Innovazione, tecnologia e capitale umano sono - aggiunge Turcato - il centro della storia della nostra azione come associazione, che quest'anno celebrerà i suoi primi 80 anni, rafforzando questo impegno con ulteriori progetti e iniziative che vi presenteremo nei prossimi mesi".



