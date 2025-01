Psicologi dell'emergenza, 77 vittime di violenza seguite nel 2024

Sono state 77 le vittime di violenza seguite, da gennaio a metà novembre 2024, dagli psicologi dell'emergenza. Il dato è stato fornito dalla dottoressa Meri Madeo, responsabile del dipartimento psicologia dell'Ausl di Aosta, durante la presentazione della campagna di comunicazione 'Mia fino alla fine', promossa dalla consigliera di Parità, unitamente al Consiglio Valle, all'assessorato regionale della Sanità e politiche sociali e alla Banca di credito cooperativo valdostana. I video, realizzati dal regista Davide Bongiovanni, saranno diffusi a partire dal 13 gennaio sino a fine marzo sui canali di Sky e Netflix, oltre che sui canali social del Consiglio, della Regione, del Celva e dell'azienda Usl della Valle d'Aosta.

''L'azienda sanitaria - ha detto la psicologa - è da sempre impegnata in iniziative volte al contrasto della violenza'' e per farlo da un anno è stato istituito il servizio di prevenzione e trattamento della violenza al quale si sono rivolti 15 maltrattanti.

''Si tratta di persone - spiega il responsabile Alessandro Trento - che vengono mandate da noi da psichiatria, ma in molti casi si sono rivolti al nostro servizio spontaneamente. E questo è importante, perché la persona ha capito di avere un problema''. Tra i relatori anche il sostituto procuratore Manlio D'Ambrosi, che ha detto come ''dall'inizio dell'anno i casi di codice rosso sono stati 11. Il trend dei dati è in continuo aumento. Gli strumenti legislativi ci sono, ma forse bisogna guardare il fenomeno da un'altra prospettiva. Finora ci siamo focalizzati sulle vittime, forse bisogna guardare l'altra faccia e spostare l'attenzione sul maltrattante''.



