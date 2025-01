Carrel, "al lavoro per gestire il lupo dopo il declassamento"

"Con l'aiuto di tecnici esterni, incaricati dalle nostre strutture si sta procedendo all'elaborazione di un apposito protocollo di gestione del lupo sul territorio regionale, grazie al quale si stanno individuando e determinando i criteri tecnici per la gestione di questo predatore, anche ai sensi della legge regionale 11/2021 e soprattutto alla luce del suo declassamento, previsto nel 2025.

È stato dato mandato agli uffici di lavorare per migliorare la chiarezza dei dati e ottimizzare la comunicazione di questi alla cittadinanza, in un'ottica di sempre maggiore trasparenza".

L'assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Marco Carrel, interviene dopo il video di nove lupi che si aggiravano a Pré-Saint-Didier alle cinque di mattina del 28 dicembre scorso.

"La tematica della presenza della specie canis lupus sul territorio regionale - si legge in una nota dell'assessorato - è argomento ben conosciuto dall'ufficio Fauna che affronta le sue numerose sfaccettature per mezzo di azioni specifiche che coinvolgono, in primis, il Corpo forestale della Valle d'Aosta e il corpo di guardia del Parco Naturale del Mont Avic e comprendono, inoltre, una collaborazione con il Parco nazionale del Gran Paradiso. Tali azioni sono mirate a un monitoraggio del lupo sul territorio e prevedono la raccolta di materiale organico, l'esame delle predazioni, le analisi genetiche non invasive su campioni biologici nonché l'utilizzo di video-fototrappole, al fine di acquisire dati sul numero di individui presenti, sulla composizione e la localizzazione dei branchi".



