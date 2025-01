'Per un sorriso', al via l'odontoiatria sociale in Valle d'Aosta

Prende il via da questo mese il progetto di odontoiatria sociale 'Per un sorriso', rivolto alle persone in condizioni di vulnerabilità sociale. Si tratta del primo servizio di volontariato di odontoiatria in Valle d'Aosta promosso dalla Fondazione comunitaria in collaborazione con la Regione, oltre a soggetti come l'associazione nazionale dentisti, quella odontoiatri e igienisti oltre al comitato regionale della Croce Rossa italiana e al Csv.

All'iniziativa hanno già aderito 34 odontoiatri e otto igienisti. Le visite si effettueranno negli ambulatori di via Guido Rey ad Aosta, messi a disposizione gratuitamente dall'azienda Usl. Il materiale che utilizzeranno i dentisti sarà tutto rimborsato dalla Fondazione comunitaria. L'amministrazione regionale ha stanziato un contributo di 25 mila euro.

''Si tratta di un importante progetto di collaborazione - spiega l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi - tra Fondazione comunitaria che ha fatto da catalizzatore, gli enti privati, e il terzo settore. Ci crediamo molto, rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa dare una risposta effettiva e concreta ai bisogni sempre crescenti della comunità, sostenendo persone in difficoltà''.

Il segretario generale della Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta, Patrik Vesan, sottolinea: "Si tratta di un progetto sperimentale, che si rivolge alle persone vulnerabili e con particolare attenzione ai minori. In questa prima fase saranno i servizi sociali a segnalare coloro che hanno necessità''. E aggiunge: ''Il progetto è reso possibile grazie a fondi ministeriali ma anche alle donazioni e per questo lanciamo una campagna di raccolta fondi destinata proprio a coprire i costi del materiale medico necessario e dell'assunzione di un assistente alla poltrona''.

I dentisti volontari forniranno la prestazione di base ai pazienti, mentre gli igienisti faranno sedute di prevenzione e cultura della salute del cavo orale.



