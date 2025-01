Chatrian, "l'aumento dei costi di discarica legato ai nuovi impianti"

"Le tariffe pro capite in capo ai cittadini possono variare anche significativamente da Subato a Subato e l'Osservatorio regionale dei rifiuti sta confrontando i vari costi di gestione con l'obiettivo finale di garantire un sistema di gestione dei rifiuti urbani unitario e omogeneo.

L'aumento dei costi di discarica del centro di Brissogne, registrato dal 2021, invece, è collegato alle quote di ammortamento della costruzione di nuovi impianti". Così il presidente della terza commissione consiliare, Albert Chatrian (Uv), dopo l'audizione dell'assessore al Territorio e ambiente, Davide Sapinet, insieme ai suoi dirigenti, sul monitoraggio delle risorse idriche e sulle tariffe dei rifiuti, così come da impegno assunto in Consiglio regionale.

"La raccolta differenziata - ha aggiunto Chatrian - è progressivamente aumentata fino a raggiungere il 69,4% e per il 2024 le previsioni sono di un ulteriore miglioramento con quantitativi di conferimento di rifiuti in discarica in diminuzione, il che comporta una proiezione dell'esaurimento del quarto lotto della discarica di Brissogne al 2034".

"Sono stati evidenziati - ha detto Chatrian - gli interventi realizzati dall'assessorato in collaborazione con enti locali, Celva e il gestore dell'impianto di Brissogne. Il tavolo tecnico sta lavorando sulle soluzioni operative più idonee per migliorare la qualità dei rifiuti in modo da contenere il più possibile i costi delle tariffe da applicare alle utenze finali".



