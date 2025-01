Sci nordico: Tour de ski a Klaebo, Pellegrino ai piedi del podio

Federico Pellegrino chiude ai piedi del podio il Tour de ski, vinto per la quarta volta da Johannes Klaebo. L'ultima tappa se l'aggiudica Simen Krueger, ancora una volta padrone della Final Climb: lo specialista scandinavo ha tagliato il traguardo del Doss dei Laresi, sull'Alpe Cermis, in Val di Fiemme, con il tempo di 32'39″6 davanti all'austriaco Mika Vermeulen e al tedesco Frederich Moch, Settimo Pellegrino, che con questo piazzamento ha chiuso al quarto posto in classifica generale.



