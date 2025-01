Pellegrino quarto nella sprint tecnica classica in Val di Fiemme

Federico Pellegrino approda in finale, ci prova da campione ma è quarto nella sprint in tecnica classica che in Val di Fiemme (Trento) ha aperto il trittico finale del Tour de Ski che si concluderà domenica con la Final Climb verso l'Alpe Cermis. La vittoria è andata a Johannes Klaebo che rafforza così la propria leadership nella classifica generale: migliore sin dal turno di qualificazione mattutino, Klaebo precede sul rinnovato tracciato fiemmese il connazionale Even Northug e lo svedese Marcus Grate.

Pellegrino sfiora il podio dopo aver infiammato la finale: è stato il campione valdostano ad imporre il ritmo sull'ultima salita, scollinando con qualche metro di vantaggio su Klaebo ma la successiva discesa e il lungo rettilineo conclusivo hanno permesso ai potenti avversari di rifarsi sotto.

A poco più di un anno dai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 per Pellegrino è stato un ottimo test, sin dal turno preliminare mattutino, chiuso con il decimo tempo. Nelle batterie Pellegrino ha sfruttato insieme al padrone di casa Simone Daprà l'aiuto della fortuna materializzato nell'assenza del francese Jouve e nella rottura del bastoncino per lo svedese Anger, tra i favoriti. In semifinale Pellegrino ha gestito al meglio la situazione, cogliendo il tempo di ripescaggio che l'ha condotto al turno decisivo.

Le classifiche generali del Tour de Ski vedono sempre i norvegesi Klaebo e Slind al comando. Risale Pellegrino che è ora ottavo, staccato di 2'54.



