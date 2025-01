'Carnavals de montagne', torna la festa dei carnevali valdostani

Dopo il ritorno nel 2024, anche quest'anno il periodo delle festività natalizie e di inizio d'anno sarà chiuso dalla manifestazione 'Carnavals de Montagne', che domenica 12 gennaio animerà il cuore di Aosta.

L'evento - che intende promuovere e valorizzare l'antica tradizione del Carnevale in Valle d'Aosta con una giornata di festa e di raduno per le maschere e i figuranti - è organizzato dall'amministrazione comunale con il sostegno del Consiglio Valle. Per salutare l'edizione 2025 sono previsti anche due veglioni danzanti a ingresso libero, nelle serate di sabato 11 e domenica 12 gennaio, presso l'Hostellerie du Cheval Blanc.

A 'Carnavals de Montagne' 2025 parteciperanno 22 gruppi valdostani in rappresentanza delle due anime del Carnevale in Valle d'Aosta, i gruppi storici che si rifanno ai personaggi e al costume del Medioevo, e i gruppi carnascialeschi che vedono protagoniste le maschere del folklore locale o le landzette.

Saranno presenti, inoltre, le maschere del carnevale veneziano della Valle d'Aosta 'Masquaoste' e il centro di falconeria 'Messaggeri alati' di Gignod, nonché il vicino Carnevale Carema, il Carnevale dei piccoli che da 40 anni segue le caratteristiche dello Stato Maggiore del carnevale storico eporediese.

La grande sfilata allegorica dei gruppi storici, delle maschere e dei personaggi dei Carnevali della Valle d'Aosta partirà domenica alle 15 da piazza Arco d'Augusto e, lungo vie e piazze del centro storico cittadino, arriverà in piazza della Repubblica, dove alle 16,30 si terrà una festa con il gruppo musicale Romeo e i Cooperfisa.

"Questa manifestazione è un'occasione festosa per condividere con tutti la ricchezza dei Carnavals che caratterizza la nostra regione e vedere sfilare insieme, in un unico momento, tradizioni e racconti che hanno attraversato il tempo per arrivare fino a noi", commenta il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin.

"Dopo l'apprezzato ritorno dello scorso anno, Carnavals de Montagne si conferma come evento di chiusura del periodo delle feste con una formula ampliata che intende riavvicinare ancor più la comunità, in particolare quella aostana, a celebrare la tradizione del Carnevale che negli ultimi anni nel capoluogo si era affievolita", aggiunge l'assessora comunale alla Promozione turistica, Alina Sapinet.



