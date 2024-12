Nasce una nuova struttura per autistici a Fenis

La Giunta regionale ha approvato lo schema di convenzione con il Comune di Fénis e l'Usl della Valle d'Aosta per la realizzazione di una struttura socio-sanitaria residenziale e semi-residenziale e "Farm Community" per soggetti con autismo presso i fabbricati e l'area adiacente denominata "Cascina del Castello", nel Comune di Fénis. Lo ha comunicato l'amministrazione regionale.

Restando in tema di politiche sociali sono state approvate le bozze di convenzione con l'Associazione mutilati e invalidi civili, l'Unione italiana ciechi e ipovedenti e l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi per la regolamentazione dei rapporti per il versamento dei contenuti volontari associativi per i titolari di provvidenze erogate dalla Regione.



