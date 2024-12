Capodanno, Aosta vieta botti e fuochi di artificio

In occasione delle festività di fine 2024 con un'ordinanza firmata dal sindaco Gianni Nuti è stato disposto il divieto di fare esplodere botti, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d'artificio, innalzare aerostati con fiamme, mortaretti e/o similari, cagionare esplosioni e accensioni pericolose, far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico, accendere articoli pirotecnici anche semplicemente a effetto luminoso, su tutto il territorio comunale.

"Sebbene legalmente venduti e commercializzati - si legge in una nota - l'utilizzo di tali dispositivi costituisce un rischio potenziale per l'incolumità pubblica, e potrebbe infastidire e spaurire eventuali animali vaganti, ivi compresi i volatili, oltreché cagionare situazioni potenziali di innesco di incendi pericolosi. Inoltre, eventuali ferimenti o traumatismi causati da tali pratiche comporterebbero il congestionamento dei servizi di primo soccorso e cura emergenziale presso i presidi ospedalieri ubicati all'interno del perimetro della città, già gravati in maniera considerevole nel periodo di festività caratterizzato dall'elevata affluenza di turisti in città e nel comprensorio".



