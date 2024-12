Morto Rollandin, Borghi (Iv) "ha lasciato il segno"

"Augusto Rollandin è stato il protagonista della vita politica della Valle d'Aosta degli ultimi 40 anni, incidendo anche nel dibattito nazionale come senatore del gruppo delle Autonomie e presidente dell'intergruppo parlamentare 'Amici della montagna'. In quella circostanza, in particolare, ebbi modo di collaborare con lui durante l'Anno internazionale della montagna del 2002, cogliendone il pragmatismo e la profonda capacità di impegno e di lavoro. E' stato intensamente legato alla sua Valle d'Aosta, e ha lasciato il segno. Posso ora riposare in Pace. A Dio, Augusto. Ai familiari, e a tutti i componenti della sua comunità politica, il cordoglio del gruppo di Italia Viva-Il Centro-Renew Europe del Senato". Così il senatore Enrico Borghi, capogruppo al Senato di Italia Viva, dopo la morte, avvenuta domenica scorsa all'ospedale di Aosta, di Augusto Rollandin.



