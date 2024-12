Invictus, docuserie su rugby, hockey e volley in Valle d'Aosta

Il rugby, l'hockey e la pallavolo, ma soprattutto le persone che con la loro passione e il loro lavoro hanno fatto nascere e crescere questi sport in Valle d'Aosta: sono questi i protagonisti di 'Invictus', la docuserie suddivisa in cinque episodi scritta da Davide Bongiovanni e Denis Falconieri e diretta da Davide Bongiovanni e prodotta da Arsenale Creative Room Production per i programmi di Rai Valle d'Aosta. Il primo episodio sarà in onda il 2 gennaio a partire dalle 20.

"Da quando sono nate, a partire dal Secondo dopoguerra, le squadre valdostane - si legge in una nota - hanno scritto pagine importanti nella storia di questi tre sport, hanno creato legami, educato alla vita intere generazioni di giovani, condiviso sogni e delusioni. Dal punto di vista sportivo sono riuscite a raggiungere le serie maggiori a livello nazionale inanellando risultati importanti e raggiungendo traguardi prestigiosi, mentre dal punto di vista sociale hanno rivestito un ruolo importante di integrazione in un periodo nel quale la Valle d'Aosta è stata interessata da una forte migrazione".

Negli episodi della docuserie, ognuno dei quali dura circa 27 minuti, si intrecciano le vicissitudini delle squadre, degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti delle tre discipline.





