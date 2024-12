Attesa neve fin sul fondovalle, prosegue l'allerta gialla

Prosegue anche per la giornata di lunedì l'allerta gialla sul Nord-ovest della Valle d'Aosta, la dorsale di confine che spazia dalla Valgrisenche a Cervinia, passando per le zone del Monte Bianco e del Gran San Bernardo.

La segnalazione, oltre che il vento e la neve, riguarda la possibilità di "medie e grandi valanghe prevalentemente in zone non antropizzate o fenomeni noti per elevata frequenza".

Il bollettino del Centro funzionale della Regione annuncia che "una profonda circolazione depressionaria, attualmente centrata nei pressi del Mare del Nord e in estensione su buona parte dell'Europa, tende a spostarsi verso i Paesi dell'Est". In questo modo si determina "tra oggi e domani il transito sulle Alpi di una perturbazione foriera di precipitazioni, anche intense sulla dorsale, con limite neve in calo verso i 600-800 metri, accompagnata da correnti piuttosto intense con foehn nelle valli. I fenomeni tenderanno a calare domani pomeriggio per poi esaurirsi nelle prime ore di martedì".

Sul resto del territorio regionale sono annunciate precipitazioni deboli localmente moderate.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA