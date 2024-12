Vento forte, un albero cade nell'area verde di Gressan

Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di un albero sulla pista ciclabile all'interno dell'area verde di località Les Iles, a Gressan.

Per motivi di sicurezza il sindaco, Michel Martinet, ha disposto la chiusura totale dell'area verde a partire dalle 14.

Potrà riaprire dopo la rimozione dell'albero e quando le condizioni meteorologiche miglioreranno.

"Oggi vento forte in montagna con foehn nelle valli" segnala il bollettino diffuso nel primo pomeriggio dal Centro funzionale regionale, che non riporta più alcuna allerta gialla.



