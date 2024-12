Grosjacques, nel 2024 boom presenze invernali e marchio Cuore

"Tra le attività realizzate nel corso di questo anno, che è stato segnato da un forte incremento delle presenze turistiche durante la stagione invernale ma altresì da un grave evento alluvionale che ha avuto un impatto negativo sulla stagione estiva, sono state numerose quelle indirizzate ad accrescere la marca Valle d'Aosta sui mercati.

Nel mese di giugno, dopo un iter durato oltre un anno, è stato ufficialmente registrato il marchio collettivo di promozione turistica, il cosiddetto marchio 'Cuore'". Così l'assessore al Turismo, sport e commercio, Giulio Grosjacques, nel rapporto annuale 2024.

Per Grosjacques "eventi di rilievo come il Festival della Magia, il ciclismo con il Next Gen e grandi competizioni sportive hanno garantito visibilità internazionale. Investimenti mirati hanno attratto ritiri di squadre di élite e rafforzato il turismo sportivo. Innovazioni normative, come la legge sulle locazioni turistiche e la nuova imposta di soggiorno, hanno ampliato l'offerta ricettiva e potenziato le risorse per i Comuni. La Valle conferma il suo ruolo di eccellenza turistica, culturale e sportiva, puntando su formazione e sostenibilità".





