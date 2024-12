Caveri, "la Valle d'Aosta rafforza il proprio ruolo in Europa"

"Bisogna fare sistema non solo in Italia con le altre Regioni a Statuto speciale e Province autonome, ma con tutti gli altri attori nell'Unione europea espressione della democrazia di prossimità. Per questo sono lieto che la Valle d'Aosta sia tornata ad essere titolare al Comitato delle Regioni e questo servirà a cementare rapporti con Regioni con poteri legislativi come la nostra e con le minoranze linguistiche del Vecchio Continente. Sapendo, in più, di contare sulla straordinaria chance, su un raggio ancora più largo, della Francofonia". Così l'assessore agli Affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionale per la montagna, Luciano Caveri, nel rapporto annuale 2024.

"Sulla fibra ottica - aggiunge - continuiamo a vigilare per una rete sempre più efficace, ma è necessario implementare servizi sempre più efficienti e lavorare per una crescita della consapevolezza e nella capacità di uso di tecnologie a servizio della pubblica amministrazione, delle imprese e di tutti i cittadini, senza lasciare nessuno indietro". Inoltre "possiamo tranquillamente dire che abbiamo mantenuto il ruolo di capofila in Italia sulla politica della montagna, seguendo passo a passo la nuova legge nazionale in materia".



