Carrel, "attuati interventi per fronteggiare i danni climatici"

"Agli eventi atmosferici violenti, culminati nell'alluvione del 29 e 30 giugno, che hanno colpito la Valle d'Aosta, l'assessorato Agricoltura e risorse naturali ha reagito prontamente, intervenendo sui danni a foreste, sentieri e infrastrutture idrauliche e nel settore agricolo agendo in somma urgenza". Così nel rapporto annuale 2024 l'assessore Marco Carrel.

"Grazie alla modifica della legge 17/2016, sono stati approvati - spiega - criteri per aiuti alle PMI colpite da calamità naturali. I cambiamenti climatici hanno un impatto sempre maggiore sulla gestione agricola e quest'anno hanno interessato in particolare i settori apistico e vitivinicolo".

L'assessore ricorda poi i "sostegni specifici ai settori apistico e vitivinicolo". Ma anche la semplificazione delle "procedure per il ripristino delle infrastrutture agricole", la promozione di prodotti tipici locali e il potenziamento "dell'offerta formativa per oltre 1.600 studenti". Insieme alle "nuove assunzioni nel Corpo Forestale" e alla definizione di "piani strategici per la gestione del patrimonio forestale e faunistico", tutte "azioni concrete per uno sviluppo sostenibile e condiviso".



