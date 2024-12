Dimension montagne, un sito per costruire la memoria di Courmayeur

Costruire la memoria di Courmayeur: è l'obiettivo di 'Dimension Montagne', il progetto transfrontaliero che si rinnova e lancia un nuovo sito all'indirizzo www.dimensionimontagne.org . "Attraverso un attento restyling" il sito si propone di "creare una rete di documentazione transfrontaliera sulla cultura di montagna, da svilupparsi attingendo alla forza evocativa del sedimento fotografico storico (fine '800/metà '900) relativo al Monte Bianco".

"L'obiettivo non è unicamente quello di testimoniare l'epocale cambiamento intercorso nel '900 - spiega Alessia Di Addario, Assessore alla Cultura di Courmayeur - ma anche quello di stimolare l'evoluzione della mentalità della gente che in questi luoghi risiede. È un viaggio fotografico che fa riemergere la nostra storia, ci riporta alle nostre radici e, rifiutando l'idea di un nostalgico sguardo verso il passato, vuole porsi come presa di coscienza: senza memoria non c'è futuro".

Nel Fondo sono a tutt'oggi presenti sia fotografie in bianco e nero realizzate tra la fine Ottocento e gli anni '60 del Novecento, sia immagini degli anni '70-'90 del Novecento tratte da diapositive e pellicole a colore autoprodotte. Il sito contiene 1286 immagini, divise per argomento, tra il 1870 e il 2000. Due nuove sezioni sono state implementate: "Pensieri" con alcuni scritti di abitanti di Courmayeur e la sezione "Video", con le interviste realizzate nell'ambito di "Mémoires Photo" ad alcuni testimoni della vita ai piedi del Monte Bianco.

Dimension Montagne vuole "continuare a raccogliere le immagini del passato, ma anche considerare quelle fotografie scattate nei primi anni 2000 con le fotocamere digitali e, per venire all'oggi, le fotografie fatte con i telefoni: tutto questo permetterà di alimentare il sito".



