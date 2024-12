Protocollo d'intesa tra il Gruppo Cva e la Cogne acciai speciali

Cva e Cogne Acciai Speciali (Cas) hanno sottoscritto presso la sede di Confindustria Valle d'Aosta un protocollo d'intesa finalizzato a costruire l'attivazione di un processo di efficientamento energetico del sito industriale e degli edifici di Cas e per l'individuazione dei migliori strumenti di fornitura energetica.

In partenariato con Cva Eos, la società del gruppo Cva operante nello sviluppo della produzione fotovoltaica ed eolica, le società lavoreranno per costruire le condizioni per la stipula di un contratto di fornitura di energia green a medio/lungo periodo sotto forma di Ppa (power purchase agreement), tenuto conto degli impegni che potrebbe assumere Cas ai sensi della procedura di electricity release, il meccanismo pensato per incentivare i clienti finali energivori a realizzare nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

In base all'electricity release Cva quindi potrebbe fornire energia a Cas al prezzo di 65 euro/MWh grazie alla realizzazione di nuovi impianti. "Ambiamo a diventare anche il più importante fornitore di Cas", ha sottolineato l'amministratore delegato di Cva, Giuseppe Argirò, durante la conferenza stampa di presentazione del protocollo. "Un accordo importante sul piano industriale ma anche molto rilevante per le sue ricadute per il territorio valdostano, si in termini di decarbonizzazione del suo sistema produttivo sia per le rilevanti sinergie tra i due maggiori protagonisti del sistema produttivo valdostano".

Massimo Burelli e Giuseppe Argirò



Per Massimo Burelli, ad di Cas,"la collaborazione con Cva, realtà leader nel settore delle energie rinnovabili, ci consentirà di migliorare ulteriormente le nostre performance energetiche, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Energetico ambientale Regionale della Valle d'Aosta e con gli impegni europei di riduzione delle emissioni".

L'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy, ha sottolineato: "Vedere oggi Cas impegnata sul tema ambientale non può che farci piacere" e "come amministrazione regionale saremo da stimolo affinché tutto questo si trasformi in azioni concrete".



