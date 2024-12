Lega, "il bilancio del Comune di Aosta andrebbe riscritto"

''Stigmatizzo l'operato di questa giunta comunale che è stato un disastro''. Lo ha detto la segretaria regionale della Lega Valle d'Aosta, Marialice Boldi, durante la conferenza stampa del gruppo consiliare comunale per presentare le iniziative in vista dei lavori del Consiglio comunale che affronterà il bilancio previsionale.

La segretaria ha aggiunto: "Ritengo che oggi ad Aosta non ci sia nulla che funzione come dovrebbe e il dato emerge anche dalle classifiche svolte a livello nazionale e che le persone più penalizzate siano gli anziani e quelle fragili''.

I consiglieri Sylvie Spirli e Sergio Togni hanno annunciato che presenteranno una serie di mozioni e ordini del giorno ''con l'obiettivo di migliorare là dove possibile un documento che andrebbe riscritto in ogni punto''. La Lega ha già preannunciato il suo voto contrario all'approvazione del bilancio previsionale 2025.

Togni ha detto: ''Dai documenti emerge come le spese di apparato aumentino mentre diminuiscono gli investimenti e i servizi''. Per Sylvie Spirli il documento di bilancio presentato dalla maggioranza "non solo è negativo, ma fa acqua da tutte le parti, sia dal punto di vista economico ma anche da quello politico. In primis se si esamina la parte dedicata alle politiche sociali'', per le quali l'amministrazione per i prossimi tre anni ha stanziato complessivamente oltre 30 milioni di euro.



