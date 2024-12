Promozione turistica, approvato piano da due milioni per il 2025

La giunta regionale ha approvato un'attività di comunicazione pubblicitaria da attuare in Italia e all'estero nel 2025. L'atto riguarda il sostegno dell'immagine e dell'offerta turistica della Valle d'Aosta tramite iniziative pubblicitarie, in particolare nei paesi in cui l'assessorato promuove l'offerta turistica regionale con l'ausilio di agenzie di comunicazione (Italia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Svizzera, Germania, Regno Unito, Scandinavia). Il costo complessivo è di 2 milioni di euro.

Le iniziative comprenderanno sia azioni di comunicazione a sostegno del brand Valle d'Aosta sia azioni pubblicitarie a sostegno di tutti i prodotti e di tutti i principali eventi che compongono l'offerta turistica regionale, come, per esempio, gli eventi di valorizzazione dell'artigianato di tradizione.



