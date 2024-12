A Courmayeur riapre lo storico Caffé della Posta

Riapre a Courmayeur lo storico Caffè della Posta, una sorta di "istituzione" nella località valdostana a partire dal 1911. La riapertura al pubblico è prevista lunedì 16 dicembre. "Il nuovo concept - si legge in una nota - permetterà di respirare l'atmosfera accogliente di un tempo e di rinnovare quel rito, vivo già nel primo dopoguerra, dell'incontro per una chiacchiera e un buon caffè". A gestire per la prima volta il locale è l'imprenditore Marcello Forti, titolare di numerosi ristoranti, come Stendhal Milano e Roma, Osteria di Brera e Hostaria Bacanera a Venezia. Oltre a lui tra i responsabili del locale ci sono anche Enrico Canepa (proprietario dell'immobile e già patron del Posta tra il 1999 e il 2005), Paolo Migiarra e Alessandro Gilberti. "Nel 1911 Flavio e Luisa Guichardaz, bisnonni di Enrico Canepa, decisero - racconta Forti - di aprire il primo caffè-drogheria nel cuore di Courmayeur, appunto il Caffè della Posta. Qui sono passati illustri e celebri personaggi come l'attore Errol Flynn, i principi Torlonia e il re Farouk e, negli anni, il Posta è diventato una tappa d'obbligo per i turisti e gli avventori di tutto il mondo. Oggi, il Caffè della Posta torna ad essere un luogo iconico da frequentare, con una caffetteria d'eccellenza, piatti disponibili all day e signature cocktail, per dare sempre e a tutti la possibilità di gustare i piatti preparati con cura e passione dai nostri chef. Mi piacerebbe riuscire nell'ambiziosa sfida di riportare il Posta ai suoi antichi splendori e di restituirlo migliorato alla sua città, come accaduto con il Caffè Pedrocchi a Padova".



