A 80 anni dalla nascita una mostra celebra Gianfranco Ferré

Con la mostra "Gianfranco Ferré dentro l'obiettivo", in programma nel complesso storico-museale Forte di Bard, in Valle d'Aosta (6 dicembre - 9 marzo 2025), a cura del Centro di Ricerca Gianfranco Ferré, Politecnico di Milano e CZ Fotografia, la fortezza storica arroccata tra le vette delle Alpi, sul bordo di Bard, continua la sua programmazione di grandi mostre dedicate alla fotografia e alla moda, nello spazio espositivo delle Cantine. L'esposizione dedicata al grande maestro Gianfranco Ferré, presenta un percorso inedito dedicato al grande architetto e stilista a ottant'anni dalla nascita. Il percorso espositivo è pensato per raccontare al pubblico il lavoro di Gianfranco Ferré a partire da immagini fotografiche, stampe in B/N, a colori, fotocolor, diapositive, provini e arricchito da abiti, schizzi e disegni.

Protagonista della narrazione è la sezione fotografica dell'Archivio Storico Gianfranco Ferré: oltre 90 opere, mai esposte prima, di otto maestri della fotografia di moda che con Ferré hanno lavorato a iconiche campagne pubblicitarie: Gian Paolo Barbieri, Guy Bourdin, Michel Comte, Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel, Bettina Rheims e Herb Ritts, cui si affiancano Helmut Newton e Guillaume de Laubier con due straordinari ritratti dello stilista.



