Il consigliere Jordan pungola la propria maggioranza

Servono politiche "di prospettiva, con una visione di un futuro che inevitabilmente non deve coincidere con la scadenza elettorale, ma deve essere di maggiore prospettiva" e "sono necessarie azioni politiche, mi riferisco a tutto il Consiglio, che siano di interesse generale, collettivo, anche settoriale, ma non puntualmente indirizzate".

Il consigliere regionale Corrado Jordan (Uv) pungola la propria maggioranza durante la discussione generale sulla legge di stabilità e sul bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025-2027.

In sanità, ha detto Jordan, "oltre alle ingenti risorse che sono assicurate, che non è sempre così negli altri contesti regionali, occorre dare una migliore organizzazione, un migliore funzionamento, una migliore strategia". Riguardo alle politiche sociali "si lavori a un sistema complessivo integrato del welfare con un'analisi sul quale deve essere il migliore sistema per gestire il sociale, integrando le misure che fortunatamente sono presenti ma di cui non si conoscono in maniera complessiva i benefici".

Riguardo al turismo "deve essere necessariamente avviato, e non si aspetti la prossima legislatura, un'operazione di integrazione delle politiche turistiche all'interno dell'amministrazione regionale, coordinando, migliorando l'azione turistica che troviamo in molti assessorati o dei piccoli orticelli che non sempre risultano efficaci se visti da un ambito più grande". Nell'ambito dell'istruzione occorre "una migliore attività di indirizzo e orientamento scolastico, assicurando ancora di più il legame tra scuola e mondo del lavoro, in modo da meglio indirizzare le scelte, governando il processo e non subendolo o rincorrendolo".

In agricoltura "occorre fare di più a fianco degli aiuti, occorre meglio definire strumenti di programmazione pianificatori, strumenti che prescindono dalla durata della legislatura". Riguardo al "tema della crisi demografica della natalità, non dobbiamo banalizzare questo tema e nemmeno tentare di risolverlo con qualche azione spot".



