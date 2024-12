Aosta festeggerà il Capodanno davanti alla nuova Università

La città di Aosta darà il benvenuto al 2025 nel Jardin de l'Autonomie, lo spazio antistante la nuova sede dell'ateneo valdostano. Sarà una "festa-evento caratterizzata da un programma artistico capace di coinvolgere cittadini e turisti all'insegna del divertimento e della buona musica", annuncia l'amministrazione comunale.

I festeggiamenti del 31 dicembre - con organizzazione e produzione a cura di Exus Eventi - prenderanno il via alle 22 con il concerto della storica band valdostana 'Carisma'. La formazione, attiva dal 1986, aprirà la serata con un repertorio che spazia dai brani originali a successi italiani e internazionali, rivisitati in chiave personale.

Alle 23.45 i dj Roy e Mellons saliranno sul palco raggiungendo la band e traghetteranno il pubblico verso il nuovo anno con un crescendo musicale accompagnato da uno spettacolo di luci e video-mapping che culminerà nel countdown che darà il benvenuto al 2025.

Dopo gli auguri di rito, il Jardin de l'Autonomie si trasformerà in un grande dancefloor all'aperto per continuare a ballare e divertirsi, dapprima con il dj set di Roy e Mellons, fino alle 1.15 circa, e poi con 'Snowtime', il format esclusivo portato in scena dal duo Steevo & Trigger Tom che chiuderà la serata con un set elettronico energico, ideale per i più giovani.

La serata-evento è aperta a tutti, ad accesso gratuito e senza prenotazione. Per garantire le migliori condizioni di sicurezza, vi sarà un unico punto di ingresso situato a Sud, verso piazza della Repubblica, e saranno predisposti alcuni varchi d'uscita presidiati.

Per consentire al pubblico partecipante di divertirsi in serenità senza rischi per l'incolumità pubblica, sarà vietato l'uso di botti o di fuochi d'artificio. Inoltre, non sarà consentito introdurre bottiglie di vetro nell'area dell'evento.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA