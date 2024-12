Disperse in mezzo alla bufera, in salvo due scialpiniste

Due scialpiniste italiane sono state tratte in salvo dal Soccorso alpino valdostano dopo che erano rimaste bloccate in alta quota. E' accaduto sabato sera nella zona del bivacco Regondi, sopra Ollomont. L'allarme è scattato alle 21,30. Contattate telefonicamente, le due hanno confermato la necessità di soccorso perché non erano in grado di proseguire né verso il bivacco né sulla via del rientro a causa della natura impervia del terreno, la scarsa visibilità per nebbia e il nevischio. I soccorritori sono partiti via terra con una squadra di sei tecnici. Alle 23, grazie ad una schiarita, l'elicottero è riuscito a salire in quota e a recuperare le due scialpiniste. Entrambe sono in buone condizioni di salute e non è stato necessario l'intervento sanitario.



