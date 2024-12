'La mia vita prima e dopo la Sla', presentazione del libro

Si terrà venerdì 6 dicembre alle 20.30, nella sala Maria Ida Viglino di palazzo regionale la presentazione del libro di Laura Lazzoni 'La mia vita, secondo me. Prima e dopo la Sla'.

Pubblicato da Edizioni Pedrini, il volume traccia la coraggiosa testimonianza di Laura che, da una vita normale "di tutti i giorni", da un quotidiano di alti e bassi, si ritrova costretta ad una vita di immobilità, nella quale non ha che il ruolo di osservatrice. Ed è in questo ruolo e in questa "prospettiva di vita" che l'autrice ha voluto raccontare la sua storia e la sua nuova quotidianità. Una vita, che per i molti che la guardano dall'esterno, è difficile da considerarsi tale, ma per lei "è quella che mi rimane, ed è pur sempre vita ".

Scritto sotto forma di diario, nonostante la tematica, il testo sorprende per l'ironia e la schiettezza che continuano a caratterizzare Laura.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Ezia Bovo, interverranno la dottoressa Susanna Cordera, dirigente medico presso la Struttura complessa di neurologia dell'Usl della Valle d'Aosta, la dottoressa Alessandra Pozzato, dirigente medico della Struttura Semplice Hospice e cure palliative, e le oss Katia Zucconi e Cinzia Losano che operano presso la microcomunità di Hône, dove l'autrice è ricoverata. A portare i saluti istituzionali della Regione sarà il presidente Renzo Testolin.

L'autrice ha scelto di devolvere il ricavato della pubblicazione al Centro clinico Nemo.



