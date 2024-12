Esce Le Messager Valdotain, la nuova edizione in vendita da sabato

Sarà in vendita dal prossimo sabato 7 dicembre al prezzo di 18 euro il nuovo 'Le Messager Valdôtain', l'"almanacco dei valdostani" giunto alla 114/a edizione.

''Anche quest'anno torna il tanto atteso Messager, che rappresenta il passato, il presente e il futuro della nostra comunità'', ha detto il presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin, durante la conferenza stampa di presentazione.

Tra gli articoli, quest'anno si può trovare un focus sugli 80 anni dell'autonomia valdostana. Per il presidente della Regione, Renzo Testolin, ''la pubblicazione, così tanto attesa da tutti i valdostani, presenta un pezzo di storia della Valle. Quest'anno per la prima volta il calendario in copertina ha un personaggio, ed è Marco Camandona. E per noi è motivo di orgoglio''.

Chicco Montrosset, redattore dello storico almanacco, aggiunge che "anche quest'anno abbiamo voluto dare uno sguardo critico sulla nostra società, con una riflessione sull'autonomia''.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA