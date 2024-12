Quasi ultimati i lavori sul ponte di Brissogne

Sono quasi ultimati i lavori di ristrutturazione e ammodernamento del ponte di Brissogne. Lo comunica l'assessorato regionale ai lavori pubblici precisando che le opere consistono nella realizzazione di un nuovo impalcato in calcestruzzo armato costituito da una carreggiata di 6,50 metri e un marciapiede posto al lato ovest del ponte di 1,50 metri, nonché nel ripristino corticale delle spalle, degli archi esistenti con malte cementizie speciali e rasatura di protezione dall'azione dei sali disgelanti oltre che dai cicli di gelo e disgelo.

"L'intervento - precisa l'assessore Davide Sapinet - la cui tempistica originale ha subito uno slittamento di alcuni mesi a causa dei danni a seguito dalla piena alluvionale del 29 e 30 giugno scorsi, e tenuto conto del livello elevato della Dora Baltea per tutto il periodo estivo, con conseguenti difficoltà operative che hanno comportato la riorganizzazione delle fasi lavorative, seppur con qualche inevitabile rallentamento, dovuto ai disagi legati alla precoce nevicata dei giorni scorsi e alle rigide temperature del fondo Valle. In particolare, nel corso di questa settimana saranno completate le pavimentazioni stradali ed effettuate le prove di carico funzionali all'emissione del collaudo statico".

"Entro il 20 dicembre, prima della sospensione per le festività natalizie - conclude Sapinet - è prevista la riapertura del ponte sia alla circolazione dei mezzi sia al transito dei pedoni, attraverso il nuovo marciapiede appositamente realizzato. Nel primo semestre 2025 saranno infine completate le attività legate ai ripristini corticali degli archi, agli impianti e le opere accessorie".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA