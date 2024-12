Europa Verde Vda, obiettivo partecipare a elezioni regionali

"E' ora fondamentale rafforzare l'azione in Valle d'Aosta e costruire un dialogo costante e di condivisione delle strategie soprattutto con le diverse realtà dell'arco alpino. Continueremo a lavorare per rafforzare il legame tra il territorio valdostano e le istituzioni italiane ed europee, con uno sguardo rivolto alle elezioni regionali del 2025 e all'obiettivo di realizzare una presenza elettorale unitaria, solida e forte, con tutti coloro che in Valle operano per un futuro più equo e sostenibile, con al centro innovazione, sanità, scuola e trasporti". Lo scrive in una nota Europa Verde Vda all'indomani del congresso nazionale a Chianciano Terme. A rappresentare la Valle d'Aosta erano presenti Massimiliano Kratter, co-portavoce di Europa Verde Vallée d'Aoste, e Manuela Nasso, co-portavoce dei Giovani Europeisti Verdi valdostani.

"Abbiamo ribadito - si legge ancora - l'impegno nella tutela dell'ecosistema alpino. La catena montuosa valdostana rappresenta un patrimonio naturale e culturale che richiede un approccio condiviso tra le regioni alpine italiane al fine di sviluppare politiche socio-ecosostenibili capaci di valorizzare e preservare le Alpi".



