Operai forestali, siglata bozza nuovo contratto integrativo

E' stata siglata tra la delegazione datoriale e le organizzazioni sindacali di categoria (Fai Cisl, Flai Cgil, Savt/Forestali e Uil Valle d'Aosta) l'ipotesi di rinnovo del contratto integrativo per il personale addetto ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria della Regione Valle d'Aosta e dell'Area VdA. Lo comunicato i sindacati aggiungendo, in una nota: "Il nuovo contratto prevede, oltre agli aumenti tabellari e all'introduzione di nuove indennità molto attese dai lavoratori, anche il miglioramento di numerose parti normative riguardanti, in particolare, la conciliazione dei tempi di vita e lavoro". Nei prossimi giorni, l'ipotesi di rinnovo sarà sottoposta al vaglio dei lavoratori chiamati in assemblea.



