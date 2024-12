Alluvione, altri 3,3 milioni per imprese e privati

Nell'ambito delle iniziative volte al sostegno alle comunità e ai territori colpiti dall'alluvione del 29 e 30 giugno, la giunta regionale ha approvato la concessione di contributi in conto capitale, in istruttoria valutativa, per i danni subiti da imprese e privati. L'esecutivo ha destinato ulteriori 3 milioni 301.600 euro per far fronte alle 81 richieste ritenute ammissibili per contribuire alla copertura dei danni subiti dai titolari di attività produttive e dai proprietari di beni immobili e di beni mobili.

"È un altro passo importante - commenta il presidente della Regione, Renzo Testolin - per dare un concreto sostegno ad aziende e privati che hanno subito danni in seguito all'alluvione di fine giugno. Con l'approvazione di questo atto potremo ora procedere nell'iter di attribuzione delle somme previste dalle singole istruttorie. Credo si possa affermare che la macchina amministrativa, anche in questa fase, sta lavorando con attenzione per cercare di rispondere nella maniera più immediata e puntuale ai bisogni delle imprese e dei cittadini interessati".



