Cgil e Uil, "sciopero riuscito, punte di adesione dell'80%"

Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil nella giornata di venerdì 29 novembre è "riuscito anche in Valle d'Aosta, come a livello nazionale". Lo comunicano i due sindacati. Per le due organizzazioni dei lavoratori, riguardo all'industria metalmeccanica si registra il 75% di adesione alla Cogne acciai speciali, il 50% alla Grivel (Verrayes) e all'Engineering (Pont-Saint-Martin); il 30% in edilizia e industria alimentare; il 15% nel commercio 15%; il 20% nel turismo e nella ristorazione; il 60% alla Società di servizi, il 30% alla Cooperativa Leone Rosso 30%. Riguardo alla sanità, all'ambulatorio di diabetologia sei infermieri su sei in sciopero e in quello di fisioterapia della Croix Noire tre fisioterapisti su sei. Alle Poste Italiane ha aderito il 20% dei lavoratori, nei trasporti il 40%, con punte nel trasporto pubblico locale dell'80% "nonostante la precettazione".

Per Vilma Gaillard (Cgil) e Ramira Bizzotto (Uil) è stato "uno sciopero necessario per cambiare una manovra di bilancio che crea ancora più povertà tra le lavoratrici e i lavoratori, bonus che sono solo specchietto per allodole e una mancanza di investimenti nelle politiche industriali del nostro Paese. Anche su scuola, sanità e welfare chiediamo un rifinanziamento cospicuo". Le due segretarie generali regionali sottolineano che lo strumento dello sciopero è " un diritto, non un lusso. E non deve minimamente essere messo in discussione il grande valore che ha, da niente e da nessuno. Noi continueremo imperterriti a stare dalla parte delle lavoratrici e dei lavoratori, dei cittadini, dei pensionati, dei giovani, delle donne e degli anziani".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA