Programma Fse+ 2021-2027, Caveri "ora accelerare la spesa"

"L'Amministrazione regionale sta procedendo nell'avanzamento del Programma, con progettualità che ammontano a più di 10 milioni di euro. L'obiettivo per i prossimi mesi è l'individuazione di nuove strategie per accelerare ulteriormente la spesa in vista dei relativi target".

Lo ha detto l'assessore regionale agli affari europei, Luciano Caveri, intervenuto alla riunione annuale del Comitato di sorveglianza del Programma regionale Valle d'Aosta FSE+ 2021/27.

"Nel breve volgere di poche ore - ha aggiunto - passiamo dal Fesr al Fondo Sociale europeo plus. Sono somme importanti che vengono investite nel sociale quindi il lavoro, la sanità, la disabilità. L'Unione europea ha questa caratteristica di un'attenzione al sociale: quando si mettono assieme diverse anime, quindi quella di un'Europa del nord e quella di un'Europa del sud, la miscellanea che ne esce fuori è interessante perché l'Unione europea è pervasa da quello che viene chiamato welfare, lo stato sociale. C'è un'attenzione particolare che il vecchio continente ha per le persone che sono maggiormente in difficoltà ma anche per l'educazione dei giovani". "Un'ultima valutazione sull'importanza dell'Unione europea tanto vituperata e tanto criticata: se noi oggi mettessimo assieme tutti i fondi che sono stati investiti in Valle d'Aosta sarebbe una montagna di soldi grande e alta come il Monte Bianco, questa è una cosa da ricordare perché è uno dei grandi vantaggi della nostra cittadinanza europea" ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA