Carabinieri, in visita ad Aosta il comandante interregionale

Il generale di brigata Andrea Paterna, comandante della Legione carabinieri 'Piemonte e Valle d'Aosta', oggi ha fatto visita al comando Gruppo carabinieri di Aosta.

Accolto dal tenente colonnello Maurizio Pinardi, comandante in sede vacante del gruppo, il generale ha salutato il personale dell'organizzazione territoriale e speciale dell'Arma operante in Valle d'Aosta, oltre ad una rappresentanza dell'Associazione nazionale carabinieri.

L'alto ufficiale - comunica l'Arma - "ha espresso il proprio apprezzamento per l'impegno profuso nello svolgimento della loro quotidiana attività istituzionale per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, così che la comunità possa vivere una vita tranquilla e serena". Ha inoltre sottolineato "la straordinaria importanza che l'Arma stia tra la gente e con essa crei empatia, soprattutto nella sua espressione delle stazioni territoriali che sono il front office dello Stato".

Il generale Paterna ha poi incontrato le autorità regionali: il presidente della Regione, il presidente del tribunale, il procuratore della Repubblica, il questore, il comandante del reparto territoriale della guardia di finanza, il capo ufficio affari territoriali e di presidio e il comandante del corpo forestale valdostano, esprimendo loro la sua "disponibilità sia personale che istituzionale a collaborare, a fare rete, per 'servire' la comunità" valdostana. Infatti "l'attività di prevenzione deve avvenire insieme alla comunità, soltanto insieme si può offrire un lavoro corale ed efficace".



