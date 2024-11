Un crollo di massi si è verificato nella notte all'interno del cantiere di allargamento della strada regionale 45 della val d'Ayas, tra i comuni di Verrès e Challand-Saint-Victor. I fatti intorno alle 5. Nessun operaio è rimasto ferito ma le rocce hanno travolto un escavatore e un altro mezzo della ditta al lavoro.

La chiusura notturna sarebbe dovuta terminare alle 5.30 ma al momento la strada resta chiusa per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza. I comuni della val d'Ayas sono accessibili tramite le viabilità alternative del Col di Joux, del Col d'Arlaz e del Col Tzecore.

Crollo di massi in cantiere, chiusa la strada della val d'Ayas

Il crollo si è verificato al km 2+700 della strada regionale 45. Sul posto vigili del fuoco, personale della protezione civile e carabinieri. E' in corso un sopralluogo per coordinare le attività di riapertura della strada, e alcune imprese stanno già operando.

La chiusura della notte scorsa - la penultima delle sei in calendario a novembre tra i giorni 18 e 21 e tra il 25 e il 27 - era legata alla necessità di eseguire la demolizione di una porzione di roccia posta in adiacenza alla viabilità regionale. L’intervento, tra il km 2+600 e il km 3+200 in località Posa piana, è previsto nell'ambito dei lavori di allargamento del tratto di strada, il cui progetto esecutivo era stato approvato nel gennaio 2023 dalla giunta regionale, per un costo complessivo di 3,1 milioni di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA