Fontina dop nel menù del G7 dei ministri degli Esteri

C'è anche la Fontina dop tra le materie prime protagoniste del menù del G7 dei ministri degli Esteri di Fiuggi-Anagni, del 25 e 26 novembre, presieduto dal vicepremier e ministro Antonio Tajani. Il menù è firmato dallo chef Alessandro Circiello che, nel suo curriculum professionale, annovera la presidenza della giuria del concorso Modon d'Or che premia la migliore Fontina d'alpeggio. Già a capo della giuria d'eccellenza per il Modon d'Or 2023, lo chef sarà nuovamente a capo della giuria d'eccellenza il prossimo 29 novembre, per il Modon d'Or 2024.

La cena del G7 di Fiuggi avverrà all'interno della scuola alberghiera di Fiuggi, dove Circiello ha coinvolto i ragazzi di cucina e di sala e si aprirà con un 'assoluto di zucca con i suoi semi, crumble di marroni e Fontina di alpeggio dop'.

"La nostra Fontina dop, quindi - commenta l'assessore all'Agricoltura, Marco Carrel - trova posto d'onore in una 'carte' di rinomate eccellenze nazionali dove la biodiversità è regina; questo è, per la Valle d'Aosta, ulteriore motivo di orgoglio, sprone a proseguire sulla strada dell'alta qualità dei nostri prodotti agro-pastorali e conferma che la collaborazione con lo chef Alessandro Circiello, esperto di alimentazione e cuoco particolarmente apprezzato dai media, sia una scelta fruttuosa ed efficace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA