Des Guides di Cervinia, il gip non convalida il sequestro

La procura di Aosta aveva disposto il sequestro del Des Guides a Cervinia, ma il gip non ha convalidato il provvedimento. Così i sigilli, posti il 15 novembre scorso dai carabinieri, sono stati rimossi tre giorni dopo. L'ipotesi di reato - riportano le pagine dedicate alla Valle d'Aosta del quotidiano La Stampa - era la turbata libertà di scelta del contraente.

L'edificio in via Carrel, un tempo albergo, ha nel piano interrato l'ex cinema che era di proprietà del Comune di Valtournenche. L'amministrazione comunale lo aveva acquistato nel 2016 per 320 mila euro: la vendita - per 450 mila euro, a fronte di una stima con perizia asseverata di 339 mila euro - è avvenuta nei mesi scorsi, per non dover sostenere la spesa di 1,2 milioni di euro legata alla ristrutturazione voluta dagli altri due condòmini.

L'operazione è avvenuta con un trattativa privata: la Regione aveva indicato al Comune che per poterla realizzare avrebbe dovuto inserire l'immobile tra i beni alienabili all'interno del bilancio. L'amministrazione comunale lo ha fatto e così si sono presentati - riporta il quotidiano - altri due potenziali compratori, ma il loro interesse nell'acquisto è andato deluso.





