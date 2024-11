Le chat di Giulia e Filippo Turetta in una campagna antiviolenza

Alcuni messaggi scambiati tra Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono stati inseriti in una campagna di sensibilizzazione e informazione, dal titolo 'Mia fino alla fine', presentata in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Accade in Valle d'Aosta, su iniziativa della Consigliera di parità, del Consiglio Valle e dell'assessorato regionale della Sanità, salute e politiche sociali.

I due video del regista Davide Bongiovanni - mostrati in anteprima alle classi quarte e quinta del Liceo Regina Maria Adelaide di Aosta - raccontano storie che potrebbero sembrare ordinarie, una di una giovane coppia e l'altra di una coppia sposata con figlio: attraverso uno scambio di messaggi su whatsapp c'è il racconto dell'evoluzione di una relazione inizialmente normale, ma sempre più disfunzionale.

"Alcuni di questi messaggi - dice la consigliera di Parità, Katya Foletto - sono tratti dalla chat di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta. I video vogliono parlare di quei segnali che, se ignorati, possono portare a situazioni sempre più pericolose, fino a tragedie come il femminicidio".

"La campagna - spiega Foletto - andrà in onda a partire da gennaio, perché la priorità è quella di far riflettere la popolazione su questo tema durante tutto l'anno e non solo intorno al 25 novembre. I numeri della violenza sulle donne sono in aumento: è importante agire sulle giovani generazioni per arginare questo fenomeno".



