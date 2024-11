Blue tongue, approvato il piano vaccinale della Valle d'Aosta

La giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue) sierotipo btv-8. Il costo, totalmente a carico dell'Usl, è di 228.897 euro.

E' prevista "la possibilità di estendere questa vaccinazione ad altri sierotipi diffusi in Svizzera e Francia e che potrebbero essere d'interesse per noi", ha anticipato il presidente della Regione, Renzo Testolin, durante la consueta conferenza stampa della giunta regionale per presentare i principali provvedimenti adottati.



